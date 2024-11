Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch zum Instrument des Jahres 2024

Sie kommt aus der Umtata-Ecke langsam heraus: Tuba-Bauer Andreas Klingspor über die Tuba

Vorbericht

Musik mit McDonald' s Bechern: Neue Klänge aus Müll beim Recycling Concerto

Porträt zum Geburtstag

Sich selbst die größte Rivalin: Agnes Baltsa wird 80



Caterina Assandra:

Duo seraphim

Olivier Coiffet (Tenor)

Emiliano Gonzalez Toro (Tenor)

Renaud Delaigue (Bass)

Victor Sicard (Bass)

I Gemelli

Leitung: Emiliano Gonzalez Toro

Richard M. Sherman, Robert Scherman:

aus: Das Dschungelbuch. Probier's mal mit Gemütlichkeit

Das Rennquintett

Arild Plau:

Konzert

Öystein Baadsvik (Tuba)

Musica Vitae

Leitung: Björn Sagstad

Luigi Boccherini:

aus: Sinfonie Nr. 4 d-Moll, op. 12 Nr. 4, 4. Satz

Europa Galante

Leitung: Fabio Biondi

Manos Hadjidakis:

O Tahidrómos (The Postman)

Agnes Baltsa

Athens Experimental Orchestra

Leitung: Stavros Xarhakos

Alexander Mossolow:

Harfenkonzert

Xavier de Maistre (Harfe)

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Nathalie Stutzmann

Adriana Hölszky:

Vampirabile

Ensemble V.Act

Leitung: Angelika Luz

Philip Glass:

Dracula, Journey to the inn, The Inn, The crypt, Carriage without a driver & The castle

Kronos Quartet

Darius Milhaud:

Le boeuf sur le toit, op. 58b

Matthias Well (Violine)

Lilian Akopova (Klavier)