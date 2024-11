Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Doris Blaich über den "Soundtrack" zur Stuttgarter Carpaccio-Ausstellung

Album-Tipp

Asya Fateyeva & Lautten Compagney Berlin - Dancing Queen

Portrait

Die Komponistin Johanna Müller Hermann



Gabriel Fauré:

aus: Cinq mélodies de Venise für Singstimme und Klavier, op. 58, Nr. 1: Mandoline. Bearbeitung

Fauré-Quartett

Antonio Vivaldi:

Sinfonia C-Dur, aus: Dorilla in tempe, RV 719

Orfeo 55

Giuseppe Tartini:

Aria del Tasso

Holger Falk (Bariton)

Nuovo Aspetto

Franciscus Bossinensis, Bartolomeo Tromboncino:

Ricercar aus: Tenori e contrabassi intabulati

The Marian Consort

Leitung: Rory McCleery

Adrian Willaert:

Beatus Stephanus. Motette zu 4 Stimmen, aus: Liber primus quinque et vigint musicales

The Marian Consort

Leitung: Rory McCleery

Alexander Demophon Venetus:

Vogli gli ochi, o madre pia. Motette zu 4 Stimmen

The Marian Consort

Leitung: Rory McCleery

Malcolm Arnold:

Beckus the Dandipratt. Ouvertüre, op. 5

BBC Philharmonic

Leitung: Rumon Gamba

Mélanie Bonis:

Soir, Matin. Für Violine, Violoncello und Klavier, op. 76

Boulanger Trio

Jean-Philippe Rameau, Benny Andersson, Björn Ulvaeus:

Money, Money, Money - Tambourin en rondeau. Bearbeitung

Asya Fateyeva (Saxophon)

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Edouard Lalo:

Symphonie espagnole für Violine und Orchester d-Moll, op. 21

Kyung Wha Chung (Violine)

Orchestre symphonique de Montréal

Leitung: Charles Dutoit

Germaine Tailleferre:

Larghetto

Spark

Richard Strauss:

aus: Tanzsuite nach Klavierstücken von François Couperin für kleines Orchester o. AV 107

Sinfonietta de Montréal

Leitung: Charles Dutoit

Julian Riem:

Carmen Fantasie

Raphaela Gromes (Violoncello)

Festival Strings Lucerne