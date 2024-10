Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Tabea Dupree



Musikgespräch

Der Wettbewerb für Chordirigieren in Berlin

Porträt

Die Dirigentin Susanne Blumenthal

Glosse

"Durchgeschüttelt und seltsam berührt" - René Sydow probiert es mit der Neuen Musik



Jean-Fery Rebel:

Nr. 1 "Les chaos" aus "Les éléments", Suite für Orchester

Akademie für Alte Musik Berlin

Unsuk Chin:

"Twinkle, twinkle, little star" aus "Puzzles and Games from 'Alice in Wonderland'", Suite für Sopran und Orchester

Siobhan Stagg (Sopran)

SWR Symphonieorchester

Leitung: Tito Ceccherini

Gabriel Fauré:

Allegro moderato

Marc Coppey, Pauline Bartissol (Violoncello)

John Adams:

3. Teil "Meister Eckhardt and Quackie" aus "Harmonielehre" für Orchester

San Francisco Symphony Orchestra

Leitung: Michael Tilson Thomas

Einojuhani Rautavaara:

Nr. 1 "Da stieg ein Baum" aus "Orpheus singt", 3 Sonette von Rainer Maria Rilke für gemischten Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Alfred Schnittke:

4. Satz aus Konzert für gemischten Chor a cappella "Chorkonzert"

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Yuval Weinberg

Antonio Vivaldi:

Violinkonzert d-Moll RV 813

Théotime Langlois de Swarte (Violine und Leitung)

Le Consort

Florian Ross:

Road movie

Fabian Arends (Drums)

Matthias Nowak (Bass)

Florian Ross (Klavier)

EOS Kammerorchester Köln

Leitung: Susanne Blumenthal

Paul Hindemith:

1. Satz aus Kammermusik für 12 Soloinstrumente Nr. 1 op. 24

SWR Symphonieorchester

Leitung: Titus Engel

Sergej Rachmaninow:

Suite Nr. 2 op. 17

Sergei Babayan, Daniil Trifonov (Klavier)