Treffpunkt Klassik

Album-Tipp

Trifonov American Story - North

Musikthema

Der Herbst in der Klassik

Musikthema

Hildegard von Bingen



John Powell:

The Bourne identity. Main theme.

Kian Soltani (Violoncello)

Ruth Crawford Seeger:

Rissolty Rossolty (für Orchester)

Schönberg Ensemble

Leitung: Oliver Knussen

Victor Young:

When I fall in love.

Daniil Trifonov (Klavier)

Felix Janiewicz:

Violinkonzert Nr. 3 A-Dur

Chouchane Siranossian (Violine)

{oh!} Orkiestra

Leitung: Martyna Pastuszka

Fanny Hensel:

aus: Das Jahr. 12 Charakterstücke für Klavier, Nr. 10: Oktober

Lauma Skride (Klavier)

Joseph Kosma:

Les feuilles mortes

Yves Montand

Paule Maurice:

Tableaux de Provence. Suite

Asya Fateyeva (Saxophon)

Saarländisches Staatsorchester

Leitung: Sébastien Rouland

Helen Hopekirk:

2 Tonbilder Nr. 1: Dance to your shadow

Gary Steigerwalt (Klavier)

Louis Vierne:

Beau papillons blancs. Lied für Sopran und Orchester

Sandrine Piau (Sopran)

Le Concert de la Loge

Leitung: Julien Chauvin

Joseph Haydn:

Sinfonie Nr 82 C-Dur, Der Bär,

Le Concert de la Loge

Pierre Phalese Vater:

Saltarello

Wu Wei

autten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Hildegard von Bingen:

O virga ac diadema

Adam Bałdych Quartet