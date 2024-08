Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ulla Zierau



Musikgespräch

Wodka und Dampf reinigen besonders gut: Jan Meier, Direktor für Kostüm, Maske & Garderobe bei den Salzburger Festspielen

Reihe: Musik und Bewegung

Fliegen, Flattern, Schwirren in der Musik

Glosse

Deutschland, Demokratie und Dosenpfand: Die Hymnen bei Olympia und Fußball





Darius Milhaud:

Mon histoire, Chanson-Bearbeitung

Salaputia Brass

Jay Ungar:

An páistín fionn

Niamh Ní Charra & Friends

Charles Villiers Stanford:

A reel , irischer Tanz

Marc-André Hamelin (Klavier)

Josef Strauß:

Die Libelle Polka Mazurka op. 204

Wiener Philharmoniker

Leitung: Carlos Kleiber

Julio S. Sagreras:

El Colibri

John Williams (Gitarre)

Johan Severin Svendsen:

Romanze G-Dur, op. 26

Ragnhild Hemsing (Violine)

Philharmonisches Orchester Bergen

Leitung: Eivind Aadland

Jean-Baptiste Quentin:

Violinsonate, op. 3 Nr. 6

Anna Besson (Flöte)

Myriam Rignol (Viola da gamba)

Jean Rondeau (Cembalo)

Marguerite Monnot:

Hymne a l'amour, Bearbeitung

Duo Minerva

Franz Schubert:

Erlkönig. Lied D 328

Konstantin Krimmel (Bariton)

Ammiel Bushakevitz (Klavier)

Carl Loewe:

Der Totentanz., Ballade op. 44 Nr. 3

Konstantin Krimmel (Bariton)

Ammiel Bushakevitz (Klavier)

Alexander Voormolen:

Eline, Nocturne

Residentie-Orchester Den Haag

Leitung: Matthias Bamert

Wolfgang Amadeus Mozart:

"La clemenza di Tito", Arie des Sesto (1.Akt)

Cecilia Bartoli (Sopran)

The Academy of Ancient Music

Leitung: Christopher Hogwood

Georges Bizet/Vladimir Horowitz:

Carmen-Variationen

Arcadi Volodos (Klavier)

Barbara Strozzi:

Godere in gioventù, Madrigal (Venedig, 1644)

Fieri Consort

Gioachino Rossini:

Variationen für Klarinette, Streichquartett solo und Orchester

Budapest Festival Orchestra

Leitung: Iván Fischer

Alan Menken:

Be our guest, Musik aus dem FIlm "Die Schöne und das Biest"

The Gismo Graf Trio & Friends