Treffpunkt Klassik

Tanja Gölz über die nach 44 Jahren vollendetet Gluck-Ausgabe in Mainz

Album-Tipp

Tempus omnia vincit - das Protean Quartet mit Purcell, Desprez und Schubert

Musikthema

Mahler to go



Christoph Willibald Gluck:

Sinfonie für 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Hörner und Streicher G-Dur

L'Orfeo Barockorchester

Leitung: Michi Gaigg

Christoph Willibald Gluck:

Sextett G-Dur

Tatjana Ruhland (Flöte)

Lajos Lencsés (Oboe)

Gustavo Surgik (Violine)

Lilian Heere (Violine)

Madeleine Przybyl (Viola)

Hugo Rannou (Violoncello)

Heinrich Marschner:

aus: Hans Heiling. Romantische Oper in einem Vorspiel und 3 Akten, Ouvertüre

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Florian Merz

Henry Purcell:

Chacony in G Minor, Z. 730

Protean Quartet

Franz Schubert:

I. Allegro ma non troppo, aus Streichquartett Nr. 13 a-Moll, D. 804

Protean Quartet

Giuseppe Valentini:

Sonate für Violoncello und Klavier E-Dur

János Starker (Violoncello)

Stephen Swedish (Klavier)

Alma Maria Mahler-Werfel:

5 Gesänge für eine Singstimme und Klavier, bearbeitet für Orchester

Lilli Paasikivi (Mezzosopran)

Philharmonisches Orchester Tampere

Leitung: Jorma Panula

Manuel de Falla:

La vida breve

Café del Mundo