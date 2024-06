Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Pianistin Marlene Heiß zum 100. Geburtstag von Ruth Schonthal

Kommentar

Klassik vs. Fußball-EM: Kamerad oder Gegner?

Musikthema

SWR Jazzpreis 2024 geht an Berliner Duo Tanrikulu und Dunston



William Bolcom:

A 60-second ballet (for chickens)

Guy Livingston (Klavier)

Erich Wolfgang Korngold:

aus: Viel Lärm um nichts. Suite für Kammerorchester, op. 11, Nr. 2: Mädchen im Brautgemach

London Symphony Orchestra

Leitung: André Previn

Ruth Schonthal:

A woman's last word. Lied für Singstimme und Klavier

Pia Davila (Sopran)

Linda Leine (Klavier)

Antonín Dvořák:

Streichquartett Nr. 12 F-Dur, op. 96 (B 179) "Amerikanisches Quartett"

Ragazze Quartet

Rhiannon Giddens:

At the purchaser's option. Bearbeitung

Ragazze Quartet

Traditional:

I shall not be moved

Rhiannon Giddens

Francesco Turrisi

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie D-Dur, KV 385 "Haffner-Sinfonie"

Orchestra Mozart

Leitung: Claudio Abbado

Al Rinker:

Everybody wants to be a cat

Jamie Cullum (Gesang)

Orchester

Leitung: Tom Richards

Barbara Strozzi:

Che si può fare. Arie, Bearbeitung, op. 8 Nr. 6

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Anonymus:

No hay que decirle el primor. Jácaras. Ausgeführt mit Sopran, Mezzosopran, Countertenor und Barockensemble

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Francesca Campana:

È gia rotto lo strale. Arie, op. 1

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Maurizio Cazzati:

Capriccio sopra sette note, Correnti, balletti, gagliarde

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Nicola Matteis Sohn:

Fantasia a-Moll

Isabelle Faust (Violine)

Yann Tiersen, Têtes Raides:

Le jour d'avant

Yann Tiersen (Melodika)

Ensemble