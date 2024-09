Kantate vom 15.9.2024

Johann Schelle:

"Herr, lehre uns bedenken"

Himlische Cantorey

Barockensemble L'Arco

Leitung: Jörg Breiding

Johann Sebastian Bach, Johann Rosenmüller:

"Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" BWV 27

Johannette Zomer (Sopran)

Annette Markert (Alt)

James Gilchrist (Tenor)

Klaus Mertens (Bass)

The Amsterdam Baroque Choir & Orchestra

Leitung: Ton Koopman

1726 komponiert Johann Sebastian Bach in Leipzig für den 16. Sonntag nach Trinitatis die Kantate "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" BWV 27. Im damaligen Sonntagsevangelium ging es um die Auferweckung des Jünglings zu Nain. Und so kreist auch der Kantatentext um die Ängste, die mit dem eigenen Tod verbunden sind. Auch Johann Schelle, Vorvorgänger als Thomaskantor in Leipzig, thematisiert in seiner Kantate "Herr, lehre uns bedenken" die Vergänglichkeit des irdischen Lebens, wenn er Worte aus dem 90. Psalm zitiert und in den instrumentalen Abschnitten immer wieder Sterbechoräle aufgreift.