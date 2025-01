Jazz global – Folkjazz-Visionen: Volksmusik im Jazz

Mit Babette Michel

Die Kantele-Zither-Spielerin Sinnika Langeland ist in Norwegen nicht nur mit Runenliedern aus der Region Finnskogen aufgewachsen, sondern auch mit Jazz. Für sie ist klar: Folk und Jazz passen gut zusammen! Dass Norwegen dabei ein Vorreiter ist, beweist auch die Musik des Saxofonisten und Ziegenhorn-Bläsers Karl Seglem. Volkslieder aus der Jazzperspektive zu betrachten, gelingt der syrischen Sängerin Dima Orsho, dem Allgäuer Trompeter Matthias Schriefl und der albanischen Sängerin Elina Duni. Babette Michel stellt außerdem Fado-Jazz von Júlio Resende und ukrainischen Kammerjazz von Leléka vor.

Musikliste:

Sinnika Langeland:

The Love

Sinnika Langeland



trad:

Baiduska

Athina Kontou & Mother



trad:

Nexşê Mîrzo

Trio Sereng



Júlio Resende:

Mr. Fado Goes to Africa for the First Time

Júlio Resende



trad:

Ol Dan Tucker

Benny Troschel



trad:

Hammoudeh

Dima Orsho



Leléka:

Bozhe

Leléka



Matthias Schriefl, Tamara Lukasheva:

Teche Richen'ka

Matthias Schriefl, Tamara Lukasheva



Mitsune:

Sakura

Mitsune



Stefan Schöler:

Folklore

Stefan Schöler Trio



trad:

Folketone

Karl Seglem

