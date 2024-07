Jazz global – Balafon, Sheng, Nyckelharpa: Besondere Instrumente im Jazz

Mit Babette Michel

Als 2022 der ivorische Musiker Aly Keita den Deutschen Jazzpreis in der Kategorie "Special Instruments" bekam, wurde ein Musiker geehrt, der das westafrikanische Balafon in den Jazz trägt. In Bands wie dem Trio Ivoire bringt er es zum Klingen. Auch die chinesische Mundorgel Sheng ist im Jazz präsent, durch den Musiker Wu Wei. Er improvisiert gern mit dem Basssaxofonisten Klaas Hekman. Die Nyckelharpa, ein schwedisches Volksmusikinstrument, hat ebenfalls ihren Weg in den Jazz gefunden. Bestes Beispiel: das Trio Bazar Blå.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Aly Keita:

Maloya

Hans Lüdemann & Trio Ivoire feat. Aly Keita



Silke Eberhard:

Dul

Potsa Lotsa XL & Youjin Sung



Adam Bałdych:

Heart Beats

Adam Bałdych Quintet



Johan Hedin:

Svävaren

Bazar Blå



Ahmet Bektas:

Laila

Schroer Bektas Nebel



Tania Giannouli:

When Then

Tania Giannouli Trio



Wu Wei, Klas Hekman:

About NooSphere

Wu Wei and Klas Hekman



Wu Wei, Klas Hekman:

First Night In Oostum

Wu Wei and Klas Hekman



Ablaye Cissoko:

Fleuve

Ablaye Cissoko & Volker Goetze



Hindol Deb:

Offering

Hindol Deb



Aly Keita:

Perles Noires

Hans Lüdemann & Trio Ivoire feat. Aly Keita