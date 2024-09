Lost in Music

Von Sylvia Roth

Die schottischen Highlands: Raues, archaisches Bergland, von Nebeln durchzogen. Ein Sehnsuchtsort - nicht erst heutzutage. Schon im frühen 19. Jahrhundert machen sich immer mehr Deutsche auf in die Highlands, denn dort, so finden sie, liegen die Wurzeln der Romantik: Fanny Lewald, Johanna Schopenhauer, Titus Ullrich oder Theodor Fontane - sie alle ziehen los. Wir folgen ihnen in die "gälische Wildnis": In eine Welt voller Melancholie und Einsamkeit, voller Poesie und Zauber.



Musikliste:



Traditionell:

MacIntosh' s Lament

Bonnie Rideout (Fiddle)

Granville Bantock:

"Straethspey" aus "Szenen aus dem Schottischen Hochland"

Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim

Leitung: Douglas Bostock

Robert Burns / Arvo Pärt:

My Heart's in the Highlands

Andreas Scholl (Countertenor)

Morphing Chamber Orchestra

Leitung: Tomasz Wabnic

Jacob van Eyck:

Scots Rant / Argiers

Les Musiciens de Saint-Julien

Leitung: Francois Lazarevitch

James Macpherson:

Macphersons Lament

Jordi Savall (Celtic Viole)

Traditionell:

Loch Lomond

Octavians (Gesang)

Buxton Orr:

Keltische Suite, "Jig"

Royal Ballet Sinfonia

Leitung: David Lloyd-Jones

Hamish MacCunn:

Land of the Mountain and the Flood op. 3

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Leitung: Grant Llewellyn

Bear McCreary:

Filmmusik zu "Outlander",Moch Sa Mhadainn

Griogair Labhruidh (Gesang)

Traditionell:

The Sailor Laddie

Quadriga Consort

Leitung: Nikolaus Newerkla

Traditionell:

Medley of Scot Tunes

Rachel Barton Pine (Violine)

Scottish Chamber Orchestra

Leitung: Alexander Platt

Traditionell:

Loch Erroch Side

Robert Gétchell (Tenor)

Les Musiciens de Saint-Julien

Leitung: François Lazarevitch

James Oswald:

Johnnie Cope / James Lilt

Les Musiciens de Saint-Julien

Leitung: François Lazarevitch

Ludwig van Beethoven:

"Sunset" aus Schottische Lieder op. 108

André Schuen (Bariton)

Boulanger Trio

Granville Bantock:

"Dirge, Isle of Mull" aus "Szenen aus dem Schottischen Hochland"

Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim

Leitung: Douglas Bostock



Literaturangaben:

Fanny Lewald, zitiert nach: Tobias Zabel: Nach Schottland also! Schottlandwahrnehmungen und Deutungen deutscher Reisender zwischen Romantik und Sachlichkeit von 1800-1870, Peter-Lang-Verlag, Frankfurt 2013



Titus Ullrich, zitiert nach: Tobias Zabel: Nach Schottland also! Peter-Lang-Verlag, Frankfurt 2013



Johanna Schopenhauer, zitiert nach: Tobias Zabel: Nach Schottland also! Peter-Lang-Verlag, Frankfurt 2013



Theodor Fontane, aus: Theodor Fontane: Jenseits des Tweed. Bilder und Briefe aus Schottland, Aufbau-Verlag, Berlin 2016



Richard Andree, zitiert nach: Tobias Zabel: Nach Schottland also! Peter-Lang-Verlag, Frankfurt 2013



Emilie von Berlepsch, zitiert nach: Tobias Zabel: Nach Schottland also! Peter-Lang-Verlag, Frankfurt 2013