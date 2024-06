Die Mezzosopranistin Magdalena Kožená

Von Kirsten Liese

Humor ist etwas fundamental Wichtiges in ihrem Leben. Er half Magdalena Kožená, die Zeiten des Sozialismus in ihrer tschechischen Heimat zu überleben. Seit vielen Jahren lebt die Mezzosopranistin mit ihrem Ehemann Sir Simon Rattle und ihren drei Kindern in Berlin. Bei Händel, Bach, Mozart und Gluck fühlt sich die Sängerin am wohlsten. Aber sie lässt sich nicht festlegen: Verführerisch, charmant und lebensprall als Darstellerin auf der Opernbühne, mit warmer Stimme und stilistischem Feingefühl in barocken Passionen, klug und vielfarbig bei den Liedern ihrer Landsleute Janáček, Martinù und Dvořák.



Musikliste:



Georg Friedrich Händel:

Giulio Cesare in Egitto", Arie "Piangero la sorte mia"

Magdalena Kožená (Mezzosopran)

Musiciens du Louvre

Leitung: Marc Minkowski



Cole Porter:

"You' re top ten"

Magdalena Kožená (Mezzosopran)

Melody Makers



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Idomeneo", Arie des Idamante (1. Akt)

Magdalena Kožená (Mezzosopran)

Prager Philharmonikern

Leitung: Michel Swieczewski



Leos Janacek:

"Lavecka" aus den "Mährischen Volksliedern"

Magdalena Kožená (Mezzosopran)

Malcolm Martineau (Klavier)



Claude Debussy:

"Pelleas und Melisande", Ausschnitt

Christian Gerhaher (Bariton)

Magdalena Kožená (Mezzosopran)

London Symphony Orchestra

Leitung: Sir Simon Rattle



Gustav Mahler:

"Wer hat dieses Liedel erdacht" aus "Des Knaben Wunderhorn"

Magdalena Kožená (Mezzosopran)

Cleveland Orchestra

Leitung: Pierre Boulez



Johann Sebastian Bach:

"Matthäuspassion", Arie "Erbarme dich"

Magdalena Kožená (Mezzosopran)

Musica Florea

Leitung: Marek Stryncl



Georg-Friedrich Händel:

"Alcina", Arie "Di mio cor

Magdalena Kožená (Mezzosopran)

Musiciens du Louvre

Leitung: Marc Minkowski