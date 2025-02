Bedřich Smetana und seine Zeit (1-5)

Mit Ines Pasz

Wir kennen „Die Moldau“, die „Verkaufte Braut“ und vielleicht noch das Streichquartett „Aus meinem Leben“. Aber was eigentlich hat Bedřich Smetana sonst noch geschrieben? Wie hat er gelebt? Was war er für ein Mensch? Und in welcher Beziehung stand er zur tschechischen Nationalbewegung, die im 19. Jahrhundert ihren großen Auftritt hat? Darum geht es in dieser Woche in der SWR2 Musikstunde, die wir anlässlich des 200. Geburtstages von Bedřich Smetana am 2. März wiederholen. (SWR 2019)