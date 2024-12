Augenblick, verweile doch! Texte und Musik zum Innehalten zwischen den Jahren

Von Rafael Rennicke

Wer wünschte sich das nicht: den Augenblick verweilen lassen zu können! Goethes Faust versucht es, denn er weiß: "Du bist so schön". Und unzählige Dichter*innen und Komponist*innen taten es ihm gleich. Immer geht es darum, auszubrechen aus dem tickenden Kontinuum der Zeit, innezuhalten inmitten der nimmermüden Gegenwart. Ob es vielleicht zwischen den Jahren gelingt, in jenem etwas ortlosen Zeitraum, in dem Vergangenheit und Zukunft die Gegenwart oft so merkwürdig bereichern? Dieses "Lost in Music" von Rafael Rennicke macht sich auf die Suche nach der verweilenden Zeit. (SWR 2023)





Henry Purcell:

Music for a while

Tora Augestad (Gesang)

Martin Zeller (Viola da gamba)

Franz Schubert:

Moment musical f-Moll D 780

Alexander Goldenweiser (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

2. Satz: Adagio cantabile ma non tanto, aus: Sinfonie Nr. 1 g-Moll op. 13 ("Winterträume"), Ausschnitt

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Herbert Blomstedt

Jan Freidlin:

White landscape, aus: Seven landscapes

Alexey Botvinov (Klavier)

Sergey Akhunov:

Lagoon I, aus: Jazz. 15 Miniaturen nach Illustrationen von Henri Matisse

Julia Igonina (Violine)

Maxim Emelyanychev (Klavier)

Richard Strauss:

Wiegenlied op. 41 Nr. 1, Bearbeitung

Tine Thing Helseth (Trompete)

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Leitung: Eivind Aadland

Wolfgang Amadeus Mozart:

Non mi dir, bell'idol mio, Arie der Donna Anna, aus: Don Giovanni, Bearbeitung

Francois Leleux (Oboe)

Camerata Salzburg

Leitung: Francois Leleux

Wolfgang Amadeus Mozart:

Deh, vieni alla finestra, Arie des Don Giovanni, aus: Don Giovanni, Bearbeitung

Francois Leleux (Oboe)

Camerata Salzburg

Leitung: Francois Leleux

Ralph Vaughan Williams:

Silent noon

Ian Bostridge (Tenor)

Julius Drake (Klavier)

Franz Brunner:

Erinnerung an die Marie A.

Tore Augestad (Gesang)

Ensemble Music For A While

Erik Satie:

Gnossienne Nr. 4

Aldo Ciccolini (Klavier)

Erik Satie:

Gymnopédie Nr. 1

Matthias Kirschnereit (Klavier)

Trygve Seim:

Across the doorsill (Ausschnitt)

Frode Haltli (Akkordeon)

Henry Purcell:

Music for a while

Tora Augestad (Gesang)

Martin Zeller (Viola da gamba)

Johann Sebastian Bach:

Sinfonia Hirtenmusik aus dem Weihnachtsoratorium

Ensemble Resonanz

Literaturliste:

Franz Kafka:

In einem Eisenbahnzug sitzen

Robert Walser:

Es gibt Stunden im Leben

Eduard Mörike:

An einem Wintermorgen vor Sonnenaufgang (Ausschnitt)

Peter Gan:

Preislied auf das Schneien (Ausschnitt)

Johann Gaudenz von Salis-Seewis:

Winterlied

Heinrich Heine:

Altes Kamin-Stück

Peter Handke:

Immer wieder habe ich die Dauer erfahren (Ausschnitt)

Eduard Mörike:

Mozart auf der Reise nach Prag (Ausschnitt)

Dante Gabriel Rossetti:

Ruhiger Mittag (Ausschnitt)

Eduard Mörike:

Verborgenheit

Rumi:

Die Brise bei Tagesanbruch

