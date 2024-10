Alain Altinoglu und das hr-Sinfonieorchester

"Zweimal fünf" - so könnte man das Sinfoniekonzert übertiteln. Und heraus kommen tatsächlich zehn Richtige, wenn das hr-Sinfonieorchester die 5. Sinfonie von Gustav Mahler mit dem 5. Klavierkonzert von Beethoven kombiniert. Denn beide Werke zählen zum Schönsten und Spannendsten, was die Klassikwelt zu bieten hat.



Zum großsinfonischen Repertoire gehört inzwischen unbedingt auch Mahlers "Fünfte" - unter Cineasten vor allem bekannt durch den Adagietto-Satz: In Luchino Viscontis Verfilmung von Thomas Manns Novelle "Tod in Venedig" gab er 1971 den Ton an.



Ganz andere Klangwelten in Beethovens 5. Klavierkonzert, in denen der Wahl-Wiener Neues ausprobiert: Mit einer virtuosen Kadenz aus sprudelnden Akkordbrechungen und Läufen beginnt das Stück. Solist ist der gebürtige Tessiner Francesco Piemontesi, der als Experte für die Wiener Klassiker gilt. Wahlweise als "Klangzauberer" oder "Klangtüftler" wurde er schon gepriesen - bei ihm ist Beethovens Es-Dur-Klavierkonzert also in den besten Händen.

hr-Sinfonieorchester

Francesco Piemontesi (Klavier)

Leitung: Alain Altinoglu

Ludwig van Beethoven:

5. Klavierkonzert Es-Dur op. 73

Gustav Mahler:

5. Sinfonie cis-Moll

(Konzert vom 11. Oktober 2024 im Großen Saal der Alten Oper, Frankfurt)