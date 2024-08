Zurück in die Zukunft – Ein Soundtrack für alle Zeiten

Einmal die Woche Filmmusik kurz erklärt - jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen!

Was ist eigentlich ein “Score Snack”? Immer wieder gibt es Fragen, warum dieser Podcast eigentlich so heißt. Falls es dir auch so geht – Welchen Titel fändest du besser? Schreib uns einfach eine Mail an podcasts@swrkultur.de und gestalte die Zukunft dieses Podcast mit!

Produzent Steven Spielberg wollte eigentlich nicht, dass Alan Silvestri den Score zum Hit „Zurück in die Zukunft“ schrieb. Doch dem jungen Komponisten gelang ein Wunder. Er komponierte ein Main Theme, dass die Jahrzehnte überdauert. Malte analysiert das Zeitreise-Motiv des Klassikers in der neuen Folge Score Snacks, und begibt sich selbst zurück in die Vergangenheit.

Film: Zurück in die Zukunft (1985)

Regie: Robert Zemeckis

Musik: Alan Silvestri

Host und Skript: Malte Hemmerich

Produktion: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Sprecherin: Henriette Schreurs

Redaktion: Chris Eckardt und Henriette Schreurs

Assistenz: Anika Kiechle