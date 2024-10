Noten aus Nöten – Anekdoten auf Band

per Mail teilen

Von Henry Altmann

Medien-Kombis wie Mikrofon-Aufnahmegerät, Schallplatte-Plattenspieler, Rundfunk-Radiogerät etc. trugen entscheidend zum Erfolg des Jazz bei. Auf dem Erfolgsweg zur „Musik des 20. Jahrhunderts“ probierten Jazz und Technik dabei viel an- und miteinander aus. Manches klappte, manches ging schief, manches scheiterte aber auch so geschickt, dass aus Nöten Noten und aus Katastrophen Kult wurde.



Alcide Nunez, Ray Lopez, Marvin Lee:

Livery Stable Blues

Original Dixieland Jazz Band

George Gershwin:

Oh, Lady be good

Count Basie Orchestra

Edward Kennedy "Duke" Ellington:

Old Man Blues

Duke Ellington



Benjamin David "Benny" Goodman:

Flying Home

Lionel Hampton

Dizzy Gillespie:

Dizzy Atmosphere

Dizzy Gillespie Quintet

NN:

Tune up / When lights are low

Miles Davis Quintet

Jay Jay Johnson:

Lament

Miles Davis + 19

(Miles Davis and the Gil Evans Orchestra)

J. Russel Robinson:

Portrait of Jennie

Wes Montgomery

NN:

Cool Blues

Charlie Parker