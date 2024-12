Sonic Wilderness

Von Ulrich Kriest

Diese Reihe unternimmt Expeditionen in Randgebiete und Zwischenwelten des Jazz: Improv, Electronica, Klangkunst, Noise, Ambient oder Rock - hier kommen Neuveröffentlichungen und Entdeckungen zu Gehör, die sonst on air kaum zu haben sind. Abenteuerliche Klänge für abenteuerlustige Ohren.



Chris Abrahams, Lloyd Swanton, Tony Buck:

Bleed

The Necks



Christian Wallumrød, Ivar Grydeland,

Ingar Zach, Xavier Charles:

Les yeux ecoutent

Dans les arbres



Xavier Charles, Lionel Marchetti,

Benjamin Bondonneau:

La charge et le bat

Locus Asper Locus



Vanina Andrèani, Yvan Ros,

Cyril Secq, Guillaume Wickel:

Remembering through narrative

Astrïd



Erik Honoré, Sidsel Endresen, Jan Bang,

Kirke Karja, Eivind Aarset, Mary Ann Spiegel:

The Bone Setter

Erik Honoré



Jan Bang, Erik Honoré, Sidsel Endresen:

Kristiansand I

Sidsel Endresen / Jan Bang / Erik Honoré



Rohrer:

The Gift

Samuel Rohrer (feat. Nils Petter Molvaer)



Erik Honoré, Nils Petter Molvaer,

Bjørn Charles Dreyer, Mats Eilertsen, Ingar Zach:

Prague

Erik Honoré



Mark Clifford, Sarah Peacock:

Hooked Paw

Seefeel



Lewis Allen (Abel Meeropol):

Strange Fruit

Laibach