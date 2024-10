Shape Shifting – Das Duo Cansu Tanrıkulu und Nick Dunston

Von Julia Neupert

Zum 44. wird in diesem Jahr der SWR Jazzpreis vergeben, in diesem Jahr an das Berliner Duo Cansu Tanrıkulu und Nick Dunston - zwei Freigeister, deren kreative Energien sich ergänzen und potenzieren. Die in Ankara geborene Vokalistin und der in New York aufgewachsene Kontrabassist arbeiten in verschiedenen Projekten zwischen Improvisation und Komposition, Noise und Folk, erzählenden Songs und abstrakten Klangtexturen. Jazz begreifen beide als eine soziale und kollaborative Kunstform - und als eine "shape shifting music", die sich durch das Prinzip der Veränderung und Transformation definiert.