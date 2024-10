Resonant Spaces – John Butcher zum 70. Geburtstag

Von Niklas Wandt

Anfang der 1980er-Jahre hängt John Butcher seine akademische Karriere als Physiker an den Nagel, um sich ganz der freien Improvisation zu widmen. Er hat seitdem eine sehr eigenständige - und eigentümliche Sprache am Tenor- und Sopransaxofon entwickelt, nutzt seine Instrumente als allumfassende Klangerzeuger und hat sie mit trockenem Forschergeist und Virtuosität bis in die entlegensten Winkel durchleuchtet. Neben der Arbeit in Kleingruppen widmet sich John Butcher auch seit langem dem Solospiel, bevorzugt an ungewöhnlichen Orten - ob im Wald, in Industriebrachen oder in alten Öltanks.