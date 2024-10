Open, to Love – Die Komponistin und Sängerin Annette Peacock

Von Ulrich Kriest

Annette Peacock, die große Sporadische. Zum Komponieren musste Paul Bley sie überreden; die Öffentlichkeit suchte sie nur sehr selten. Sie arbeitet vorzugsweise für sich und lieber im Hintergrund, weshalb sich ihr Name auch eher auf den Rück- oder Innenseiten von Albumcovers findet - in Klammern. Steht der Name Annette Peacock vorne drauf, kann man extravagante Musik erwarten. Verheiratet mit Gary Peacock, befreundet mit Albert Ayler und Paul Bley, verehrt von David Bowie schuf die eigensinnige Autodidaktin eigensinnige Klangräume - unbekümmert um Genregrenzen. (SWR 2023)



Annette Peacock:

Dreams (If Time weren' t)

Annette Peacock / Ed "Slam" Poole / Simon "Diamond" Price



C. Bley / A. Peacock:

Cartoon

Paul Bley Trio



Annette Peacock:

Circles

Paul Bley



Annette Peacock:

Open, to Love

Endemble Paul Bley



Annette Peacock:

I belong to aWorld that's destroying itself

Annette Peacock

Paul Bley



Annette Peacock:

Dreams

Annette Peacock

Paul Bley

Gary Peacock

Bobby Altschul



Annette Peacock:

Blood

Annette Peacock



E. Presley / V. Matson:

Love me Tender

Annette Peacock



Peacock:

My Mama never taught me how to Cook

Annette Peacock



Annette Peacock:

Albert's Love Theme

Paul Bley

Gary Peacock

Franz Koglmann

Billy Elgart



Annette Peacock:

Dreams (if time weren't)

Marilyn Crispell

Gary Peacock

Paul Motion

Annette Peacock



Annette Peacock:

Ending

Marilyn Crispell

Gary Peacock

Paul Motion



Annette Peacock:

The Heart Keeps

Annette Peacock

Cikada String Quartet



Annette Peacock:

Ever 2 B Gotten

Annette Peacock

Cikada String Quartet



Annette Peacock:

Questions

Annette Peacock