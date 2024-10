Das erste "Best of SWR Big Band" Album vereint die beliebtesten Swing-Titel der letzten Jahrzehnte. Darunter finden sich Jazzstandards wie Satin Doll und What A Wonderful World, Songs aus dem Kings of Swing Programm mit Bandsängerin Fola Dada und natürlich ausgewählte Sammy Nestico-Titel wie Night Flight, A Warm Breeze oder A-Tisket A-Tasket.

Die SWR Big Band und Sammy Nestico verband eine intensive Beziehung, die bereits 2003 begann. Der Arrangeur und Bandleader nannte die SWR Big Band seine Lieblingsband und vertraute ihr zum Ende seiner Karriere bis dato unveröffentlichte Arrangements an.

SWR Best of SWR Big Band Mit Fola Dada und Sammy Nestico Label: SWR Music Titelliste: Night Flight A Warm Breeze The Heat's On A-Tisket, A-Tasket Marie Satin Doll - Live Cute - Live Witchcraft - Live What a Wonderful World Bugle Call Rag - Live Gentlemen Prefer Blondes: Diamonds are a Girl's Best Friend That Old Black Magic - Live Stardust - Live Struttin' with Some Barbecue - Live I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter - Live Blues in the Night - Live Wind Machine Blues Samuel

Über Fola Dada

Fola Dada ist erfolgreiche Sängerin und Preisträgerin des Deutschen Jazz Preis 2022 in der Kategorie "Vokal National". Sie lehrt an mehreren Hochschulen unter anderem als Professorin für Jazz-Gesang in Mannheim und sie ist Chefin ihrer eigenen Gesangsschule. Nach ihrem Studium war sie für 6 Staffeln Vocalcoach bei Europas erfolgreichster Castingshow und tritt seit 2012 regelmäßig mit der SWR Big Band auf. Fola Dada liebt den Jazz genauso wie den Afrobeat Nigerias, der Heimat ihres Vaters oder die alten Blues- und Soul-Schallplatten ihrer deutschen Mutter und genau das macht ihre Stärken aus: Vielseitigkeit und Authentizität.

Über Sammy Nestico

Sammy Nestico war einer der weltweit bedeutendsten amerikanischen Komponisten, Arrangeure und Bandleader. Er leitete fast 50 Jahre lang das Count Basie Orchestra, nahm mit seiner Band zahlreiche Grammy prämierte Alben auf und produzierte Filmmusik u. a. für Universal, Warner Brothers und Paramount.

Berühmt für seine hinreißenden Arrangement von Jazz-Standards, ist Sammy Nestico auch einer der großen Jazz-Komponisten – was sich auch auf diesem Album hören läßt.