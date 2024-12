ARD Jazz. Das Magazin

Das wöchentliche Jazz-Update, präsentiert von Eurer ARD: außergewöhnliche Veröffentlichungen, relevante Ereignisse und aktuelle Debatten. Wir diskutieren Jazz in allen seinen Facetten und suchen auch deutschlandweit die Orte auf, an denen er zu Hause ist. Nicht verpassen!

Traditionell:

Engel auf den Feldern singen

Martin Sasse Trio



Steve Edward Nelson:

Frosty the snowman

Martin Sasse Trio



Melvin Howard Tormé, Robert Wells:

The Christmas Song

Jimmy Smith



Billy Moore, Billy Hardy:

Santa Claus got stuck in my chimney

Ella Fitzgerald



Miles Davis, Bob Dorough:

Blue X-Mas (To Whom It May Concern)

Miles Davis Sextet



Henry Mancini:

Days of wine & roses

McCoy Tyner



Traditionell:

Nobody knows the trouble I' ve seen

Hampton Hawes



Babs Gonzales:

Be-bop Santa Claus

Babs Gonzales



Gregory Porter:

Christmas Wish

Gregory Porter



Joe Zawinul:

Erdäpfee Blues

Joe Zawinul



Thomas "Fats" Waller, Wallace Theodore "Ed" Kirkeby:

All that meat and no potatoes

Louis Armstrong & His All-Stars



Charlie Mariano:

Sleep my love

Philip Catherine, Charlie Mariano, Jasper van' t Hof