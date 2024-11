A Spanish Girl in New York – Die Pianistin Marta Sánchez

Von Ssirus W. Pakzad

Vor 13 Jahren hat Marta Sánchez ihre spanische Heimat verlassen. Doch die Heimat hatsienie verlassen. Denn in der Musik der in New York lebenden Pianistin ist sie ständig präsent. So orientiert sich Marta Sánchez in ihren Kompositionen etwa an klassischen iberischen Tänzen. Die bisherigen Solo-Alben der aus Madrid stammenden Musikerin haben in der Fach-Presse ein großes Echo ausgelöst. Ihre Arbeit als Pianistin im Quartett des legendären amerikanischen Saxofonisten David Murray wird weithin gelobt - zurecht.