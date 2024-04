„Ein Hof und elf Geschwister“ von Ewald Frie bekommt den Deutschen Sachbuchpreis 2023

Jürgen Habermas ist 93 Jahre alt. Er ist immer noch Deutschlands bekanntester Philosoph. Und Omri Boehm ist gerade Anfang 40, jüdisch-deutscher Philosoph in New York. Beide haben gerade Bücher veröffentlicht, die sich mit Verschwinden des gemeinsamen Fundaments in der Gesellschaft beschäftigen. Wird es in der Gesellschaft weiterhin etwas Verbindendes geben? Und wo sucht man das? In den Werten oder in den Medien?

Debattengespräch mit Konstantin Sakkas

Jürgen Habermas - Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik

Suhrkamp Verlag, 108 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-518-58790-4

Omri Boehm - Radikaler Universalismus

Aus dem Englischen von Michael Adrian

Ullstein Verlag, 176 Seiten, 22 Euro

ISBN 9783549100417