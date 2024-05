Wie bringen Sie Humor in Ihr Leben und wozu?

Humor hat man oder hat man nicht.

Diese Auffassung teilt Eva Ullmann vom Deutschen Humorinstitut ganz und gar nicht. Sie vermittelt in Unternehmen, Schulen und vielen Vorträgen, wie Humor funktioniert und wie man ihn lernen kann - gerade auch in angespannten Situationen. Denn Humor kann Leichtigkeit und Perspektivwechsel in die Kommunikation bringen. Jedenfalls wenn es ein wohlwollender und kein abwertender Humor ist. Sie wird viele Beispiele aus ihrer Praxis mitbringen, aber auch die Grenzen von Humor aufzeigen.

Rufen Sie uns an unter 07221 2000. Stellen Sie Eva Ullmann eine Frage oder erzählen uns was Ihnen Humor bedeutet und wie es Ihnen gelungen ist, mit Humor eine Situation zu entspannen.

Humor ist Chefsache Pressestelle Springer Verlag Humor ist Chefsache Besser führen, verhandeln und präsentieren – so entwickeln Sie Ihren humorvollen Fingerabdruck Autor: Eva Ullmann Genre: Sachbuch Verlag: Springer, Taschenbuch 22,99 Euro ISBN: 978-3658300944

