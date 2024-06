Seit 1987 baut die Familie Schneider im badischen Iffezheim Spargel an. Und schon lange gehörten osteuropäische Landwirtschaftshelfer bei der Ernte wie selbstverständlich dazu.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Wegen der Corona-Krise kommen viel weniger Arbeitskräfte als sonst nach Deutschland beziehungsweise konnten anfänglich gar nicht einreisen. Doch Landwirt Stefan Schneider erlebt gerade eine positive Überraschung in dieser schweren Zeit: es haben sich so viele Studenten, Schüler und Beschäftigte aus der Gastronomie freiwillig bei ihm gemeldet, dass die Ernte trotzdem wie geplant beginnen konnte. Außerdem erfährt Schneider von den Quereinsteigern eine ungewohnte Wertschätzung für seinen Beruf.

Musiktitel

Strawberry

Zouzoulectric feat. Choo Choo Panini

CD: Society of fragments



Maggie's Farm

Bob Dylan

CD: More Bob Dylan Greatest Hits



Slow fruit

Caecilie Norby

CD: Slow fruit



How ya gonna keep 'em down on the farm?

Andrew Bird

CD: Song of America



Apples (Don't fall far from the tree)

Mighty Sam McClain & Knut Reiersrud

CD: Tears of the world