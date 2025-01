Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit spirituellen Spurensuchen und einer großen Reise.

Ghost Funk Orchestra: Again

Ghost Funk Orchestra - Again [OFFICIAL VIDEO]

Eine Reise zum Mond gefällig? Das Ghost Funk Orchestra hebt ab, mit an Bord ist ein opulenter Synthi-Flöten-Bigband-Mischmasch, und alte Funksprüche hat die Band aus New York auch ausgegraben.

Natascha Rogers: Sacred night

Natascha Rogers - Sacred Night (lyrics video)

Natascha Rodgers findet die Kultur der amerikanischen Ureinwohner sehr inspirierend, nicht nur, weil ihr Vater ein Native American ist. Mit ihrem Verhältnis zur Natur befasst sich Natascha Rodgers auf Onaida – unser Album der Woche.

Sheherazaad: Dhund lo mujhe

Sheherazaad - Dhund Lo Mujhe

Die Künstlerin Sheherazaad ist in Kalifornien groß geworden und lebt in Brooklyn. Aber sie ist Kind indischer Einwanderer und wandelt musikalisch auf den Spuren ihrer Vorfahren. “Dundh lo mujhe” ist Hindi für “Finde mich”.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 16.02.2024 mit.

Musikliste:

Pictogram

Holler My Dear

Album: An Only Me Is A Lonely You



Cheap fantastical takedown

Blitzen Trapper

Album: Cheap fantastical takedown



Again

Ghost Funk Orchestra

Album: Again



LFO (Lupe finds Oliveros)

Helado Negro

Album: LFO (Lupe finds Oliveros)



The wound

Natascha Rogers

Album: Onaida



Sacred night

Natascha Rogers

Album: Onaida



Running low

Orgone

Album: Chimera



Heroine

Ameli in the Woods

Album: Throw my fears in the river



The moon is in the wrong place

Shannon and the Clams

Album: The moon is in the wrong place



Dhund lo mujhe

Sheherazaad

Album: Qasr



More trouble everyday

Inventionis Mater feat. Napoleon Murphy Brock

Album: Dimention(i)s mat(t)er