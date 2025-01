Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit zeitloser Schönheit einem kritischen Blick auf die Konsumgesellschaft und einer Jazz-Laune.

Lau Noah & Salvador Sobral – Wooden Chair

Lau Noah & Salvador Sobral - Wooden Chair

Aufgenommen auf alter Bandmaschine und dann heißt der Song auch noch „Holzstuhl“: Wie man ebenso schön wie zeitlos klingen kann, das zeigt uns Lau Noah im Duett mit dem portugiesischen ESC-Gewinner Salvador Sobral. Und was soll man sagen? Die beiden harmonieren einfach herrlich.

Manu Delago & Mad About Lemon – Modern People

Manu Delago feat. Mad About Lemon - Modern People

Brennende Wälder, vergiftete Böden, verseuchtes Wasser – der Preis für das Leben in einer modernen Konsumgesellschaft ist oft hoch. Und es bleibt die Frage wie viel uns dieser Fortschritt im Hinblick auf Klimakrise oder drohende Kriege nützen wird. Manu Delago stellt sie in diesem Song aus seinem neuen Album „Snow From Yesterday“ – unser Album der Woche.

Raphael Gualazzi – Blue As Your Eyes

Blue As Your Eyes

Raphael Gualazzi hat sich durch ein Archiv mit italienischer Filmmusik aus den 60er- und 70er-Jahren gegraben und seine Fundstücke neu arrangiert auf „Dreams in Jazz“ veröffentlicht – etwa dieses Stück von Armando Trovajoli.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 02.02.2024 mit Anno Wilhelm.

Musiktitel:

Milton

Dina Ögon

Album: Orion



Blue as your eyes

Raphael Gualazzi

Album: Blue as your eyes



Alma no mar

Louis Matute feat. Gabi Hartmann

Album: Alma no mar



Did you mean it

Mirama

Album: Did you mean it



Polar bear

Manu Delago

Album: Snow from yesterday



Modern people

Manu Delago

Album: Modern people



Money

Ditty

Album: Skin



Wooden chair

Lau Noah

Album: Wooden chair



Na avenida com benito

Arthur Melo

Album: Na avenida com benito



On and on

Grace Cummings

Album: On and on



A love international

Khruangbin

Album: A love international