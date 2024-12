Songs der Woche: Weihnachtsmusik von Gregory Porter und Nina Hagen

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit himmlischen neuen Weihnachtssongs.

Samara Joy: Have yourself a merry little Christmas

Samara Joy - Have Yourself A Merry Little Christmas (Visualizer)

Eine der größten Vocal Jazz-Entdeckungen der letzten Jahre: Samara Joy aus der Bronx, 24 Jahre jung, hat dieses Jahr zwei Grammys gewonnen. Und wenn man ihre Stimme hört, weiß man sofort, warum.

Gregory Porter: Christmas wish

Gregory Porter - Christmas Wish

Weihnachten ist, wenn die Heimorgel röhrt. Denkt sich dieses Jahr Gregory Porter und lässt mächtig in die Tasten greifen. Christmas wish ist sein erstes Weihnachtsalbum und unser Album der Woche.

Nina Hagen: Rock the flock

Rock The Flock

Die Godmother of Punk bezeichnet sich selbst als gläubige Christin: Durch einen LSD-Trip will sie zu Gott gefunden haben, Christus persönlich habe sie aus einem tiefen schwarzen Loch gerettet. Da soll noch einer sagen, ein Weihnachtssong passt nicht zu Nina Hagen…

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 22.12.2023 mit Frauke Oppenberg.

Musiktitel

What Christmas means to me

Cher with Stevie Wonder

Album: Christmas



Have yourself a merry little Christmas

Samara Joy

Album: A joyful holiday



Winterblüher

Erdmöbel & Cäthe

Album: Winterblüher



Bil'

Leléka

Album: Rizdvo



Christmas waltz

Gregory Porter

Album: Christmas wish



Christmas wish

Gregory Porter

Album: Christmas wish



Rock the flock

Nina Hagen

Album: Nina Hagen sings Larry Norman



Hadsel

Beirut

Album: Hadsel



Better than snow

Norah Jones & Laufey

Album: Have yourself a Merry Little Christmas



Christmas, why you gotta do me like this

Eels

Album: Christmas, why you gotta do me like this



Christmas time is here

H.E.R.

Album: Christmas time is here