Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit überraschenden Spiegelbildern, schlechten Freunden und talentierten Töchtern.

Al Lewis – Where Do I Go From Here

Where Do I Go From Here

Wenn wir unseren Eltern schon so erschreckend ähnlich werden, wäre es da nicht gut, sich noch ein paar Tipps geben zu lassen? Singer-Songwriter Al Lewis hätte seinen Vater gerne nochmal um Rat gefragt, darüber singt er in dieser berührenden Nummer.

Gruff Rhys – Bad Friend

Gruff Rhys - Bad Friend (Official Video)

Keine Beziehung und keine Freundschaft ist frei von Fehlern, Missverständnissen oder falschen Versprechungen. Da ist es nur konsequent, dass Gruff Rhys aus Wales meint: Besser ein schlechter Freund sein, als gar keiner. Diese und weitere Komplexitäten verarbeitet er auf seinem neuen Album „Sadness Sets Me Free“ – unserem Album der Woche.

Toechter – alive, abloom

Alive, Abloom

Wie man sinnlose Kategorien wie E- und U-Musik aufbrechen kann? Hiermit etwa: Das Streichertrio toechter verarbeitet organische Klänge mit elektronischen Hilfsmitteln zu einem beeindruckend sphärischen und mächtigen Klangteppich – toll!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 26.01.2023 mit Bernd Lechler.

Musikliste:

Where Do I Go From Here?

Al Lewis

Album: Fifteen Years



Schwarmintelligenz

Barbara Morgenstern

Album: In anderem Licht



The Holy Death

Conchúr White

Album: Swirling Violets



No Caffeine

Marika Hackman

Album: Big Sigh



They Sold My Home To Build A Skyscr

Gruff Rhys

Album: Sadness Sets Me Free



Bad Friend

Gruff Rhys

Album: Sadness Sets Me Free



Kid Went Awry

Oum Shatt

Album: Opt Out



Insomnia Party

Poppy Fusée

Album: Better Place



Schöne Dinge

Endless Wellness

Album: Was für ein Glück!



A Bad Wind Blows In My Heart

Bill Ryder-Jones

Album: Iechyd da



Yourself

Mildlife

Album: Yourself



Alive, Abloom

Toechter

Album: Epic Wonder