Serienkiller im Krankenhaus – Die 87 Morde des Niels Högel | Mit dem Gerichtspsychiater Dr. Peter Winckler

Was treibt Mörderinnen und Mörder zu ihren grausamen Taten? Der frühere Bundesrichter Thomas Fischer antwortet darauf oft, dass man Tätern nicht in die Köpfe schauen kann. Dass sich aber manche Motive in jedem von uns finden lassen. Auch wenn sie dann glücklicherweise nicht ausgelebt werden. In der Jubiläumsfolge mit dem Tübinger Gerichtspsychiater Peter Winckler lassen Holger Schmidt und Thomas Fischer sich in die Köpfe schauen und diskutieren über Gewalt, Schuld, Verantwortlichkeit und Resozialisierung. So geben sie zugleich einen Einblick in den Maschinenraum der Justiz.