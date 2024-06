Permakultur und gemeinsamer Boden - Kerstin Mengeweins Vision für eine neue Landwirtschaft

Als Kerstin Mengewein die Philosophie der Permakultur entdeckt hat, war ihr klar, dass sie ihr Leben ändern muss.

Sie gab ihren ungeliebten Bürojob auf und folgt seitdem ihrer Faszination. In der Pfalz bauen sie und ihr Mann nach Permakulturprinzipen Gemüse an und nutzen die Vernetzung der Solidarischen Landwirtschaft, um davon leben zu können und mit Menschen in Kontakt zu sein, die ihre Arbeit und ihre Produkte wertschätzen. Ihre Vision ist die einer neuen Landwirtschaft im großen Stil, bei der Rohstoffe so erzeugt und vermarktet werden, dass auch die Urenkel noch in einer gesunden Umwelt leben können.

Musiktitel

Permanent Way

Charlie Cunningham

CD: Permanent Way



Lavi vye neg

Leyla McCalla

CD: The Capitalist Blues



Milagre dos peixes

Camila Meza & The Nectar Orchestra

CD: Ambar



Can you smell the rain

Nils Kercher

CD: Can you smell the rain



Mean old circus

Moreno, Gaby

CD: Illustrated Songs