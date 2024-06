Gewalt, Seuchen, Hunger und Flucht – Archivar Konstantin Huber über den 30 jährigen Krieg im Südwesten

Krieg gegen die Bevölkerung, Hunger, Seuchen und Flucht - der 30jährige Krieg im Südwesten liegt 400 Jahre zurück und ist doch noch gegenwärtig. Was 1618 in Prag begann, endete 1648 und brauchte Wochen, um in Baden, Württemberg und der Pfalz bekannt zu werden. Der leitende Archivar Konstatin Huber vom Kreisarchiv des Enzkreises hat in einer Ausstellung Zeugen, Dokumente und Erkenntnisse sichtbar gemacht. Der Vergleich mit Kriegen der Gegenwart ist erschreckend.

Zum Geschichtsportal 'Der 30 jährige Krieg zwischen Oberrhein, Schwarzwald und Kraichgau'

Musiktitel

Where the long line leads

Nickel Creek

CD: Celebrants



Gun burial

Dominique Fils-Aimé

CD: Stay tuned!



Catholic country

Kings Of Convenience feat. Feist

CD: Catholic country



Flatlands (don't hold me)

Vilma Flood

CD: Flood



Ten times backwards

Batu

CD: What Is Your Breaking Point?