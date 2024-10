Auf der Suche nach Lichtblicken – die Liedermacherin Christina Lux

Christina Lux, aufgewachsen in Karlsruhe, inzwischen ansässig in Köln, ist seit gut 25 Jahren als Profi-Musikerin aktiv. Lange Zeit sang sie auf Englisch, 2018 wechselte sie zu ihrer Muttersprache. Unabhängig von der Sprache vermittelt ihre Musik stets etwas Beruhigendes, Tröstendes.

Die Pandemie und die darauffolgenden gesellschaftlichen Verwerfungen empfand die Künstlerin als belastend: das sei schon eine wahnsinnige Zeit. Doch gerade deshalb ist es ihr so wichtig, weiter „Lichtblicke“ im Leben zu finden. Und so nannte sie auch ihr zehntes Album, das im November 2021 erschienen ist.

Zur Homepage von Christina Lux

Musiktitel

Haus

Christina Lux

CD: LICHTBLICKE



Wie tief

Christina Lux

CD: LICHTBLICKE



Ins Licht

Christina Lux

CD: LICHTBLICKE



Flieger aus Papier

Christina Lux

CD: LICHTBLICKE



No moon at all

Roger Cicero

CD: The Roger Cicero Jazz Experience