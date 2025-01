Das Schöne und das große Geld – Wie mit Kunst sehr viel verdient wird

Gemalt hat Max Beckmann das „Selbstbildnis gelb-rosa“ 1943 in Amsterdam für seine Frau, auf der Flucht vor den Nazis. Knapp 80 Jahre später wird es in Berlin für 20 Millionen Euro versteigert. Ein Auktionserlös, der selbst in der „Tagessschau“ im vergangenen Dezember gemeldet wurde.

Auf dem Kunstmarkt tummeln sich Investmentbanker und Börsenspekulanten, international werden jährlich rund 60 Milliarden Dollar umgesetzt, schreibt der Kunstmarkt-Experte und DLF-Redakteur Stefan Koldehoff. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit einem Geschäft, bei dem es ursprünglich mal um das Schöne ging. Er kennt die helle und die dunkle Seite des Kunstmarktes.

Kunst und Verbrechen Pressestelle Verlag Galiani Berlin Kunst und Verbrechen Autor: Stefan Koldehoff, Tobias Timm Verlag: Galiani-Berlin ISBN: 978-3869711768

Musiktitel

Vincent van Gogh

ok.danke.tschüss

CD: Kaputt weil's nicht funktioniert



Palace of bone

Pete Doherty

CD: Grace - wastelands



Sat in your lap

Kate Bush

CD: The whole story



Bedeutend

Moka Efti Orchestra

CD: Telegramm



Look to him

Greentea Peng

CD: GREENZONE 108