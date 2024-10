Aus altem Plastik Abfalltüten machen - Christian Sigmund kämpft mit dem Start-up Wildplastic gegen die Vermüllung

Das Hamburger Start-up Wildplastic produziert Abfalltüten aus herumliegendem Plastik. Sammler und Sammlerinnen aus Ländern, die keine funktionierenden Abfallsysteme haben, sorgen für den Rohstoff, aus dem der Beutel produziert wird.

Für Christian Sigmund ist Plastik ein Wertstoff, der für neue Produkte gerettet werden muss. Er ist einer der Gründer des werteorientierten Unternehmens. Vorher hat er bei You Tube in London gearbeitet und bei Google in Dublin. Aber dann wollte er mehr.

Hompage Wildplastic

(SWR 2021)

