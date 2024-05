Ende April sorgten Lehrer aus Brandenburg für Aufsehen, als sie in einem Brandbrief eine Vielzahl von rechtsextremen Vorfällen an ihrer Oberschule beschrieben: Nazi-Sprüche im Unterricht, eingeritzte Hakenkreuze, rassistische Chat-Nachrichten. Das sei beileibe kein Einzelfall, so RBB-Redakteur Sebastian Schiller im Gespräch mit SWR2. Die rechte Infrastruktur sei fest etabliert.

Anne-Frank-Aktionstag am 12. Juni Anne Frank Aktionstag gegen Rassismus und Antisemitismus picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Photo12/Ann Ronan Picture Librar | - Am 12. Juni 2023 wäre Anne Frank 94 Jahre alt geworden. Seit 2017 veranstaltet das Anne Frank Zentrum an ihrem Geburtstag den „Anne-Frank-Tag“, einen bundesweiten Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus. Der Tag richtet sich vor allem an Schulen, um „das Engagement für eine demokratische Gesellschaft in Auseinandersetzung mit der Geschichte von Nationalsozialismus und Holocaust“ zu stärken.

Pädagoginnen und Pädagogen weitgehend ratlos

Viele Pädagog*innen in Brandenburg seien inzwischen weitgehend ratlos, wie sie diesem Phänomen begegnen sollten. Es gebe zwar Handreichungen, die aber mitunter nur bedingt praxistauglich seien. Man fühle sich speziell in Südbrandenburg politisch „ein bisschen alleingelassen“, so der RBB-Redakteur. Zwar habe es in den vergangenen Monaten Gesprächsangebote auf Bundesebene gegeben – die für die Schulen eigentlich zuständige brandenburgische Landesregierung habe sich dagegen bislang noch nicht zu Wort gemeldet.

Rechte Infrastruktur in Brandenburg fest etabliert

In ihrer Not entwickelten Schülerschaft, Lehrer*innen und Pädagog*innen eigene Konzepte, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Dabei sei es zum einen wichtig, den von Homophobie und Rassismus Betroffenen „den Rücken zu stärken“, so Schiller. Zugleich müsse man aber auch mit den „Tätern“ ins Gespräch kommen, Ausgrenzung sei da „der falsche Weg“. Es gehe letztlich darum, sie zurückzuholen, „ohne mit dem Finger auf sie zu zeigen“. Was auf längere Sicht gegen rechte Tendenzen helfe, so Schillers Resümee, sei „eine starke Zivilgesellschaft“. Angesichts fest etablierter rechter Infrastruktur sei die aktuell aber eher Wunsch als Wirklichkeit.