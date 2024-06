Vier Jahre nach dem Anschlag von Halle: „Es gibt keinen sicheren Ort“

per Mail teilen

„Eine Narbe, die ich bis zu meinem Lebensende mit mir tragen werde“ ist der Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 für die jüdische Überlebende Naomi Henkel-Guembel. Im Sammelband „Nachhalle“ hat sie den traumatischen Einschnitt beschrieben. Zusammen mit der Sozialwissenschaftlerin Rachel Spicker erzählt sie darin, welche Solidarität aus diesem dunklen Tag erwachsen ist. Antisemitismus sei überall, „es gibt keinen sicheren Ort“, sagt Spicker im Gespräch mit SWR2.

Hamas-Angriffe auf Israel bei Gedenkveranstaltung in Halle präsent

Die Überlebende Naomi Henkel-Guembel kann diese Aussage nur bestätigen. Sie befindet sich aktuell in Israel, unter Beschuss, und sieht sich mit einer existentiellen Bedrohung konfrontiert, genau an dem Tag, an dem sie vor vier Jahren von einem Terroristen fast ermordet wurde.

Die brutalen Angriffe der radikalislamischen Hamas auf Israel würden bei der heutigen Gedenkveranstaltung in Halle mitwirken, sagt Spicker.

Solidarität auch abseits von Gedenktagen wichtig

Die Solidarität, auch aus dem Ausland, sei aber nicht nur am Gedenktag wichtig, sagt Spicker, „sondern das ganze Jahr“.

Überlebende und Angehörige hätten nicht nur in Halle, sondern auch bundesweit ein Netzwerk aufgebaut mit all den Menschen, die jemanden durch rassistische Gewalt oder antisemitischen Terror verloren haben. Für eine Erinnerungskultur sei es wichtig, Räume zu schaffen, in denen „diese Menschen selbstbestimmt erinnern und gedenken“.