Warum das Dschungelcamp mehr ist als seichte Unterhaltung

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2025: Das Dschungelcamp startet am 24.1.25

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht in Deutschland bereits in die 18. Staffel. Am Freitag, den 24. Januar zieht ein Dutzend prominenter Kandidaten in das beschauliche Lager im australischen Dschungel. Die neuen Folgen des „Dschungelcamps“ gibt es täglich, dieses Jahr erstmals um 20:15 bei RTL und im Livestream.

Unter den zwölf Kandidaten sind neben Lilly Becker und Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen unter anderem auch Sportmoderator Jörg Dahlmann und die GZSZ-Stars Nina Bott und Timur Ülker.