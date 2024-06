75 Jahre Meryl Streep – Von „Sophies Entscheidung“ bis „Der Teufel trägt Prada“

Sie selbst glaube ab und zu, sie sei völlig überbewertet, sagt Meryl Streep 2004, als sie ihren zweiten Emmy entgegenimmt. Dann fügt sie lachend hinzu: „Aber nicht heute.“ Tatsache ist: Meryl Streep ist eine der meistgeachteten und meistausgezeichneten Schauspielerinnen der Filmgeschichte. Zum 75. Geburtstag blicken wir zurück auf eine einmalige Filmkarriere.

Neue Filmrollen hat Meryl Streep in den vergangenen Jahren nur selten angenommen. Dafür spielte sie in der dritten Staffel der Krimi-Comedy-Serie „Only Murders in the Building“ eine erfolglose Schauspielerin, die in ihren späten Jahren auf der Bühne ihren Durchbruch erfährt. In der vierten Staffel, die im August 2024 auch in Deutschland startet, wird Streep wieder mit dabei sein.

Nicht minder Trump-kritisch ist Streep als konservative US-Präsidentin Janie Orlean in der Netflix-Satire „Don’t Look Up“ (2021). Während ein Komet droht, die Erde auszulöschen, verbreitet Orlean Verschwörungsmythen und empfiehlt, einfach „nicht nach oben“ zu schauen.

Ihr Gesangstalent durfte sie 2017 erneut unter Beweis stellen – oder so ähnlich. In „Florence Foster Jenkins“ spielt Streep eine New Yorker Society-Dame, die sich mit schiefen Tönen als Opernsängerin versucht und deren Konzert in der Carnegie-Hall zur Lachnummer gerät. Streep gelingt hier ein verletzliches Porträt hinter der Karikatur.

Als sie 40 Jahre alt wurde, seien ihr plötzlich vermehrt Hexen als Rollen angeboten worden, verriet Meryl Streep in Interviews. Eine Hexen-Rolle akzeptierte sie schließlich doch: in „Into the Woods“ (2015), der Verfilmung eines Märchen-Musical-Klassikers aus der Feder von Stephen Sondheim.

Nicht weniger komödiantisch ist Streeps Darbietung als Julia Child in „Julie & Julia“. Die amerikanische Fernsehköchin sorgte mit ihrem Buch „Mastering the Art of French Cooking“ in den 1950er-Jahren für eine bis heute anhaltende Begeisterung für die französische Küche.

Nur selten tritt Meryl Streep in Fernsehproduktionen auf. Im Jahr 2003 wirkt sie in der Miniserie „Engel in Amerika“ nach Tony Kushners gleichnamigem Theater-Zweiteiler über die Aids-Krise mit. Streep spielt mehrere Rollen, darunter einen alten Rabbiner, eine konservative Mormonin und den Geist von Ethel Rosenberg, die 1953 als sowjetische Spionin hingerichtet wurde.

Ihre zehnte Oscar-Nominierung erhält Streep für die Rolle der Francesca in „Die Brücken am Fluss“. Sie spielt eine in ihrem Alltag gefangene Hausfrau, die durch eine Begegnung mit einem National-Geographic-Fotografen (Clint Eastwood) neue Leidenschaft erfährt.

Als etablierte Charakterdarstellerin erhält Streep in den Folgejahren Angebote für Big-Budget-Produktionen. Mit Robert Redford dreht sie etwa in Nairobi „Jenseits von Afrika“, eine Filmbiografie über die dänische Schriftstellerin Karen Blixen.

Bis heute gilt Streeps Arbeit in „Sophies Entscheidung“ (1982) als schauspielerische Meisterleistung. Der Film spielt in New York kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die distanzierte Sophie lebt mit zwei Männern zusammen. Allmählich wird klar: Sophie war in Auschwitz und wurde dort vor die Wahl gestellt, welches ihrer Kinder überleben sollte.

Die nächste Oscar-Nominierung lässt nicht lange auf sich warten: In „Die Geliebte des französischen Leutnants“ (1981) spielt Streep auf zwei Zeitebenen eine junge Frau im England des 19. Jahrhunderts, die sich in einen Franzosen verliebt, und eine Schauspielerin, die diese Rolle in einem Film spielen soll.

Am Broadway lernt Streep den 14 Jahre älteren Schauspieler John Cazale („Der Pate“) kennen. Als bei ihm Lugenkrebs diagnostiziert wird, nimmt sie eine ihrer ersten Filmrollen in „Die durch die Hölle gehen“ an, um in seiner Nähe zu sein. Für Cazale ist es der letzte Film, Streep wird für ihren ersten Oscar nominiert.

Meryl Streep ist heute eine der einflussreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Dabei wollte sie ursprünglich gar nicht zum Film. Zu Beginn ihrer Karriere bewegt sich die Yale-Absolventin in der New Yorker Theaterszene.

Rekordhalterin mit 21 Oscar-Nominierungen

Sie ist eine Schauspielerin, die alle Rekorde bricht: Mit weitem Abstand führt Meryl Streep die Liste der Schauspielerinnen und Schauspieler, die am häufigsten für den Oscar nominiert wurden. 21 Mal durfte sie bislang auf die Auszeichnung hoffen, dreimal gewann sie die goldene Statue.

Daneben kann Meryl Streep neun Golden Globes, zwei British Film Awards, zwei Screen Actors Guild Awards und zwei Primetime Emmys ihr Eigen nennen – um nur einige der wichtigeren Preise zu nennen, mit denen die Schauspielerin bedacht wurde.

Die Größte aller Zeiten? Erst kürzlich wurde Meryl Streep bei den Filmfestspielen in Cannes mit einer Ehrenpalme für ihr filmisches Lebenswerk ausgezeichnet. IMAGO IMAGO / ABACAPRESS

Die Krankheit ihres Lebensgefährten führt sie zum Film

Geboren wird Mary Louise Streep am 22. Juni 1949 in Summit, New Jersey. Die Rolle der Miss Julie in Stringbergs gleichnamigen Drama, die sie in einer Schulproduktion spielt, habe in ihr den Wunsch geweckt, sich als Schauspielerin zu versuchen, erinnert sich Streep rückblickend. Sie studiert später an der renommierten Yale University und startet ihre Karriere in der New Yorker Theaterszene.

Zum Film kommt sie schließlich durch ihren Lebensgefährten John Cazale, der als Fredo in Coppolas „Der Pate“ berühmt wurde. Als bei Cazale Ende der 1970er-Jahre Lungenkrebs diagnostiziert wird, nimmt sie ihre ersten Filmrollen an, um in seiner Nähe arbeiten zu können. Sein letzter Film „Die durch die Hölle gehen“ ist 1978 auch der erste, für den Meryl Streep eine Oscar-Nominierung erhält.

Meryl Streep als Hexe im Film-Musical „Into the Woods“ (2015)

Geschätzt auch unter Kolleg*innen

Seit sechs Jahrzehnten ist Streep durchgängig in großen Hollywood-Filmen zu sehen. Immer wieder überzeugt sie Publikum und Kritik mit ihren fein ausgearbeiteten Figuren, ihrer Beobachtungsgabe in Sachen Körperlichkeit und Sprache und der Subtilität ihres Spiels.

Das beeindrucke nicht zuletzt ihre Kolleginnen und Kollegen, verriet Schauspielerin Jennifer Lawrence im Interview mit Late-Night-Talker Stephen Colbert. Am Set zu „Don’t Look Up“ sei sie von den Kolleg*innen nur „GOAT“ genannt worden. Streep habe das wörtlich genommen – „alte Ziege“ – dabei stehe die Abkürzung für „Greatest of All Time“ – die Größte aller Zeiten.

Ob nun wirklich die Größte oder nicht, Meryl Streep ist ohne Zweifel eine der ganz Großen in Hollywood. Im August startet die vierte Staffel der Serie „Only Murders in the Building“, in der Streep erneut die Schauspielerin Loretta Durkin spielen wird. Auch mit 75 Jahren denkt sie lange nicht ans Aufhören.