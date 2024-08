Was die Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep mit einem Dorf im Schwarzwald zu tun hat

Neue Filmrollen hat Meryl Streep in den vergangenen Jahren nur selten angenommen. Dafür spielte sie in der dritten Staffel der Krimi-Comedy-Serie „Only Murders in the Building“ eine erfolglose Schauspielerin, die in ihren späten Jahren auf der Bühne ihren Durchbruch erfährt. In der vierten Staffel, die im August 2024 auch in Deutschland startet, wird Streep wieder mit dabei sein.

