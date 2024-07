Konzerte, Diskussionen, Kleinkunst: „KulturGUT“ in Bechtolsheim

per Mail teilen

Die Sängerin Elke Diepenbeck und der Gitarrist Roland Kalus haben sich vor zwölf Jahren einen Traum erfüllt: eine eigene Bühne für Musik und Kleinkunst. Eröffnet haben sie ihr „KulturGUT“ im Herzen Rheinhessens, in Bechtolsheim. Inzwischen kommen ihre Künstler*innen aus der ganzen Welt und auch das Publikum reist oft von weit her an.