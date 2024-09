Trompeter Verneri Pohjola im Porträt

Von Ssirus W. Pakzad

Das Timbre des Trompeters Verneri Pohjola verglich ein Kritiker einst mit dem einer menschlichen Stimme. Tatsächlich setzt der 46-jährige Finne sein Instrument so ein, dass man es oft kaum noch als Trompete wahrnimmt. Der Sohn des legendären Bassisten Pekka Pohjola spielt eine atmosphärische und höchst abwechslungsreiche Musik von kinematografischer Qualität, die Bilder herausbeschwört und starke Plots zu enthalten scheint.



Verneri Pohjola

Party In The Attic

Avance

Pinch

Verneri Pohjola



Verneri Pohjola/ Mika Kallio

Foxplay

Verneri Pohjola/ Mika Kallio



Verneri Pohjola

Girls of Costa Rica

Akvavit

Cheap Taxi Adventure

Verneri Pohjola



Magnus Öström/ Dan Berglund

Eighthundred Streets By Feet

Magnus Öström/ Dan Berglund