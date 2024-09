„Freedom in the groove” – Jazz am Hafen mit Cordula Hamacher und Gästen

Von Gabi Szarvas

Das Silo am Saarbrücker Osthafen hat sich in den letzten Jahren zur Trendlocation entwickelt. Der historische Industriebau bietet die charmante Kulisse für Partys, Konzerte, Techno-Events und einen Biergarten, direkt am Saar-Ufer. Die im Saarland lebende Saxofonistin Cordula Hamacher hat dort mit „Jazz am Hafen“ eine neue Veranstaltungsreihe etabliert. Eröffnet wurde die aktuelle Auflage am 28. Juli unter dem Motto „Freedom in the groove“. Cordula Hamacher spielte mit den Luxemburger Wahlsaarländern Gilles Grethen und Michel Meis, Gastmusiker aus Frankreich war Organist Jean-Yves Jung.



Jean-Yves Jung

Johnny Young

Twist

Freedom in the Groove

Cordula Hamacher

Gille Greten

Michael Meis



The only light I see

Riverside Drive 178

