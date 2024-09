Das basst! – Zum 80. Geburtstag von George Mraz

Von Henry Altmann

In kleinen Pausen nach oben sausen und dennoch ein Stück immer von der Musik her denken - bezeichnend, dass George Mraz erst in der Spätphase seiner Karriere eine erste Platte unter eigenem Namen aufnahm. Auf über 900 Alben machte der Bassist als Begleiter die Solisten besser - und trotzdem seinen Kontrabass virtuos und technisch makellos zur Bass-Geige. Anders als sein Kollege Charles Mingus hat der Exil-Tscheche den Jazz nicht revolutioniert, aber er hat ihn ausformuliert - und auch ein wenig erweitert, zum Beispiel beim 15. NDR Jazz Workshop 1966.



