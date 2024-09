Caris Hermes & die WDR Big Band beim WDR Jazzpreis 2024

Von Jörg Heyd

Die Kölner Musikerin Caris Hermes ist im Modern Jazz und im Straight Ahead Jazz zu Hause. Hier fühlt sie sich pudelwohl, hier kann sie ihren Kontrabass ganz nach ihrem Geschmack singen, swingen, summen oder schnurren lassen. Neben einem Preisgeld gab es auch eine Tour durch NRW und eine CD-Produktion, das Ganze in Zusammenarbeit mit der WDR Big Band.



Harry Warren

There will never be another you

Hermes/Alsmann/Dekker



Caris Hermes

Delighted

WBB & Maika Küster



Caris Hermes

Twelve for J.

WBB



Caris Hermes

Delighted

A special living Soul

WBB & Maika Küster



Paul Heller

Caris Bounce

WBB/Sextett



Caris Hermes

Extraoedinary People

WBB/Sextett



Caris Hermes

Blues No 1

Abeyance

WBB