Nicola Antonio Porpora: Ifigenia in Aulide

Ifigenia: Jasmin Delfs

Achille: Dennis Orellana

Agamennone: Max Emanuel Cencic

Clitennestra: Olena Leser

Ulisse: Nicolò Balducci

Calcante: Daniel Giulianini

Les Talens Lyriques

Leitung und Cembalo: Christophe Rousset

(Zeitversetzte Übertragung aus dem Markgräflichen Opernhaus)

Das Bayreuth Baroque Opera Festival inszeniert Musiktheater im authentischen Ambiente des Markgräflichen Opernhauses. Denn es gibt nur ganz wenige Barocktheater in einem so guten Originalzustand - prachtvoll ausgestattet, mit feinster Akustik für Barockoper. In diesem Jahr bringt Festivalleiter Max Emanuel Cencic eine Neuproduktion der Oper „Ifigenia in Aulide“ von Nicola Antonio Porpora heraus.