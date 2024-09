Baltic Sea Festival / Festival Chopin and his Europe

Baltic Sea Festival

Kaija Saariaho:

Lumière et pesanteur

Igor Strawinsky:

Capriccio für Klavier und Orchester

Sergej Prokofiew:

Klavierkonzert Nr. 1 Des-Dur op. 10

Jean Sibelius:

Lemminkäinen

Yuja Wang (Klavier)

Schwedisches Radiosinfonieorchester

Leitung: Esa-Pekka Salonen

(Konzert vom 26. August 2024 in der Berwaldhalle Stockholm)



Festival Chopin and his Europe

Franz Schubert:

Allegro a-Moll D 947 „Lebensstürme“

Fantasie f-Moll D 940

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sonate für 2 Klaviere D-Dur KV 448

Frédéric Chopin:

Rondo C-Dur für 2 Klaviere op. 73

Eric Lu, Kate Liu (Klavier)

(Konzert vom 18. August 2024 in der Philharmonie Warschau)

Musik am Rand des Siedepunkts - und darüber hinaus: Superpianistin Yuja Wang und Dirigent Esa-Pekka Salonen live beim Baltic Sea Festival!

Zwei finnische Werke bilden den Rahmen: Mit „Lumière et pesanteur“ verwandelt die kürzlich verstorbene Komponistin Kaaja Saariaho Licht und Schwerkraft in Klang. Jean Sibelius malt in „Lemminkäinen“ das musikalische Charakterporträt eines draufgängerischen Frauenhelden: verspielt, liebeskrank und unwiderstehlich temperamentvoll. Der düstere dritte Satz daraus, der „Schwan von Tuonela“, ist einer von Sibelius' Schlagern. Dazwischen die wirbelnd-kraftvolle Yuja Wang als Solistin in Strawinskys gute-Laune-Stück „Capriccio“ und Prokofjews erstem Klavierkonzert, einem virtuosen Höhenflug.

Anschließend: 2 Klaviere und 2 herausragende junge Pianisten beim Chopin-Festival Warschau.