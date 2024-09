Aktuelle Jazzaufnahmen

Von Anja Buchmann

Er leitete 30 Jahre lang hauptberuflich das Familienunternehmen, bis er sich ganz der Musik widmete: Franco Ambrosetti hat mit vielen Größen des amerikanischen und europäischen Jazz gespielt und schenkt sich nun im fortgeschrittenen Alter ein Album mit Jazztrio und 29-köpfigem Orchester. Ganz andere Musik macht das Quintett SML (Small Medium Large) aus Los Angeles: Sie haben spontane Improvisationen editiert, zerschnitten und neu zusammengesetzt: Musik mit pulsierenden Grooves zwischen analog und elektronisch.



Ben van Gelder & Reinier Baas

Skull Sized Kingdoms

Ben van Gelder & Reinier Baas



Ben van Gelder & Reinier Baas

Fan Fiction

Ben van Gelder & Reinier Baas



Ben van Gelder & Reinier Baas

Love and strive

Ben van Gelder & Reinier Baas



Franco Ambrosetti/ Mal Waldron

Soul Eyes

Franco Ambrosetti/ Mal Waldron



Franco Ambrosetti

Habanera

Franco Ambrosetti



SML

Three over steel

SML



SML

Feed the birds

SML



SML

Window Sill Song

SML



Nano brothers

Spring lines

Nano brothers